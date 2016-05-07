В Україні два населених пункти вирішили оскаржити в судах своє перейменування

Про це в ефірі "Громадського ТБ" сказав у суботу юрист Інституту національної пам'яті Сергій Рябенко.

"Ми відстежуємо ситуацію майже у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму і територій Донбасу, що знаходяться під окупацією проросійських терористів, і немає якихось таких масових позовів до суду", - зазначив він.

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"Зараз тільки 2 населених пункти, які були перейменовані ВР, проанонсували, що вони звернулися до суду щодо оскарження відповідних постанов Верховної Ради, але наскільки ми знайомилися з матеріалами справи, то великих перспектив в цих позовів немає", - стверджує Рябенко.

Відзначимо, що усього в Україні в рамках закону про декомунізацію вже змінені назви 327 населених пунктів.