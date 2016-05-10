В ОБСЄ розповіли про спробу бойовиків причепити до машини спостерігачів георгіївську стрічку

Про це йдеться в щоденному звіті місії, повідомляє Громадське.

Так, згідно звіту, в Донецьку напередодні 9 травня пізно ввечері патруль спостерігачів з двох машин переслідувало цивільне авто з 4 чоловіками і однією жінкою у формі військового типу.

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Спочатку патрулю ОБСЄ перегородили шлях на дорозі. Представники місії спробували кілька разів звернути на бокові вулиці, проте їм кожного разу блокували проїзд.

«У двох випадках, коли патруль зупинявся на світлофорі, водій автомобіля підходив до машини СММ і намагався причепити на неї чорно-помаранчеві георгіївські стрічки. Приблизно через 20 хвилин цей цивільний автомобіль поїхав геть», - йдеться в звіті.