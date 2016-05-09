У Миколаєві спалахнув конфлікт через червоний прапор, одна людина госпіталізована

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції області, потерпілому була надана медична допомога на місці, після чого його каретою швидкої допомоги доставили в лікарню.

Вранці в понеділок біля стели воїнам-визволителям р. Миколаєва громадяни, зібравшись в колону вирушили до центральної площі обласного центру. Кілька учасників спочатку одягли георгіївські стрічки, але після спілкування з поліцейськими, які закликали людей не провокувати конфліктну ситуацію, зняли їх.

Рух колони перегородили люди, які назвалися представниками громадських об'єднань, яких обурив той факт, що в колоні несли прапори червоного кольору, окремі - з символікою радянських часів.

"На зауваження про те, що це прапори перемоги та політичних партій, представники громадськості не реагували. Між конфліктуючими сторонами виник конфлікт, в ході якого один з учасників ходи отримав тілесні ушкодження", - зазначили в поліції.

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Правоохоронці розняли опонентів і не допустили ескалації конфлікту, підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в парку Слави відбулися зіткнення з підпалом георгіївської стрічки.