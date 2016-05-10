"У мене чоловік вірменин, я за вірмен!": Організатори "Євробачення" дискваліфікували суддю від Росії

Про це йдеться в заяві ЄМС, опублікованому на його сторінці у Facebook.

"Після конструктивних переговорів між ЄМС і РТР - російським телемовником - РТР запропонував відкликати відповідного члена журі, який зробив цей відеозапис. Як наслідок, ЄМС оголосив результати голосування відповідного судді недійсними", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що будуть вважатися дійсними оцінки інших 4 членів російського журі. При цьому РТР зможе замінити Стоцьку на іншого суддю для оцінки учасників фіналу конкурсу, який відбудеться 14 травня.

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Російська телекомпанія, як зазначає ЄМС, у свою чергу висловила жаль у зв'язку з інцидентом, а також принесла вибачення нідерландському та вірменському телемовникам (Стоцька коментувала учасників від цих країн).

ЄМС при цьому зазначає, що не вважає порушенням правил публікацію думок і оцінок журі, якщо до закінчення фіналу "Євробачення" вони все ж будуть таємницею.

Раніше користувачі викрили Стоцьку в порушенні правил голосування національного журі "Євробачення".

На записі, опублікованому на YouTube 9 травня незабаром після генеральної репетиції першого півфіналу конкурсу, російська виконавиця коментувала виступи учасників з Нідерландів та Вірменії. Номер голландського співака Дауе Боба вона назвала "миленьким", а переглядаючи виступ вірменки Івети Мукучян, заявила: "У мене чоловік вірменин, я за вірмен!".

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