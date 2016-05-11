Двох "викрадених" з Хмільника хворих дельфінів лікуватимуть у Трускавці

Як повідомляє телеканал "24", вже 5 днів дельфіни з Хмільника перебувають на реабілітації в Трускавці. На їх шкірі ще можна угледіти сліди грибка.

Дві самки зараз проходять медикаментозне лікування й адаптацію. Тренер Віолетта за ними упадає, мов за малими дітьми, й каже, що вони потроху оклигують, бо в першу добу взагалі відмовлялися від їжі.

"Зараз вони в шоу участі не беруть. Ми дивимося за ними, максимально турбуємося про них. Сподіваємося, що все буде гаразд", – розповіла спеціаліст з утримання дельфінів Віолетта.

Окрім цих двох дельфінів, у трускавецькому дельфінарії живуть ще 6 здорових. Вони і працюють на шоу. Хмільницькі ж дельфіни – наразі у карантинному басейні. Директор дельфінарію каже, тварини досить молоді, тож мали б скоро одужати.

"Перший медикаментозний курс для "дівчиники" з виразкою шлунка прописали на два тижні. Шкірні покриви обробляють. Із цим ми швидко розберемося", – розповів генеральний директор мережі дельфінаріїв Геннадій Галабурда.

Збалансоване харчування і правильний догляд – це, мабуть, ключові пункти здоров'я дельфінів в неволі. Басейн, де жили тварини, був в оренді, однак її термін збіг ще минулого року і керівництво санаторію у Хмільнику не продовжило угоди через аварійність приміщення. Є лист, у якому власник дельфінів зобов'язується звільнити його до 1 жовтня 2015 року.

«У разі порушення моїх зобов'язань щодо вивезення дельфінів надаю вам право безперешкодно та на власний розсуд розпорядитися тими дельфінами, що перебувають у приміщенні, в тому числі перевозити, переміщати», – зацитував документ директор санаторію «Поділля» Анатолій Реп'ях.

У підприємця ж своя версія: мовляв, тварин у нього "відтисли" рейдери, а цей лист – "фільчина грамота". Рішення суду немає. Він вже написав заяву до поліції. На його переконання, це крадіжка в особливо великих розмірах, оскільки йдеться про червонокнижних дельфінів.

"Приблизно 100-150 тисяч доларів коштує один дельфін. Ми йдемо в Європу, і вони повинні були з рішенням суду, виконавчою службою мене виселяти, а не рейдерським захопленням. Ми будемо їх забирати", – зазначив власник дельфінів Борис Когут.

Господар дельфінів запевнив, що за тиждень-два він приїде за ними до Трускавця. Тож історія може мати продовження, бо право власності на тварин є лише в нього.