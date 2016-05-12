У столиці пройшов флешмоб на підтримку Джамали (фото)
У Києві біля Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка активісти провели флешмоб "1944" на підтримку Джамали, яка представляє Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2016".
Проведення флеш-мобу ініціювало Міністерство інформаційної політики України.
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Раніше члени Студради організували акцію #VoiceOfUnity, аби продемонструвати, що голос співачки єднає усі народи Європи, тепер вони демонструють єдність українців для перемоги в пісенному конкурсі.
Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла у національному відборі на участь у «Євробаченні-2016» за підсумками глядацького та суддівського голосування. Її пісня «1944» – про трагедію кримськотатарського народу.
«Євробачення-2016» проходить у Стокгольмі. 10 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу. Джамала побореться за право виступати у фіналі конкурсу в другому півфіналі 12 травня.
Фінал «Євробачення» - 14 травня.