Топ-10 виступів у фіналі Євробачення-2016 (відео)

У Стокгольмі в ніч на неділю 15 травня, відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".

Голосування завершилось перемогою Джамали. Крім неї, до першої десятки увійшли Австралія, Росія, Болгарія, Швеція, Франція, Вірменія, Польща, Литва та Бельгія. Пропонуємо вам ще раз насолодитися їх виступами.

Україна - Джамала / 1944 - 534 бали

Австралія - Dami Im / Sound Of Silence - 511 балів

Росія - Сергій Лазарєв / You Are The Only One - 491 бал

Болгарія - Poli Genova / If Love Was A Crime - 307 балів

Швеція - Frans / If I Were Sorry - 261 бал

Франція - Amir / J'ai Cherché - 257 балів

Вірменія - Iveta Mukuchyan / LoveWave - 249 балів

Польща - Michał Szpak / Color Of Your Life - 229 балів

Литва - Donny Montell / I’ve Been Waiting For This Night - 200 балів

Бельгія - Laura Tesoro / What’s The Pressure - 181 бал

Згідно з новими правилами Євробачення, цього року ми не дізналися, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.

Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.

Після двох півфіналів у підсумковій гонці за перемогу боролися представники 26 країн - по 10 минулих з кожного півфіналу. А також Швеції як переможця минулорічного конкурсу і країн "великої п'ятірки". Сьогодні на сцені в Стокгольмі виступили артисти з Грузії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Росії, Сербії, Іспанії, Швеції, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Нідерландів, України, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Франції.