Окупований Крим втрачає популярність серед російських туристів – ЗМІ

Попит на авіаквитки в окупований Сімферополь з боку самостійних мандрівників з РФ, за даними продавців квитків, впав на 25%. Про це пише газета "Коммерсантъ".

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Спробувавши відпочивати в анексованому Криму, жителі РФ віддають перевагу більш розвинену інфраструктуру Сочі. Російські туроператори чекають, що в 2017 році зупиниться зростання і в організованому туризмі.

Відзначається, що попит на авіаквитки в окупований Сімферополь скоротився більш ніж на 25% (на 15 процентних пунктів, свідчать дані компанії "Зв'язковий-Тревел". За її оцінками, якщо в 2015 році на цей напрямок доводилося половина бронювань, то зараз — не більше 35%. Комерційний директор компанії Андрій Осинцев називає зниження очікуваним.

"Ми прогнозували цей ефект за підсумками минулорічного літнього сезону: інфраструктура півострова поки не дає такої ж якості сервісу, як звичні для росіян Туреччина і Єгипет, і багато мандрівників, побувавши в Криму, вирішили, що поки не готові вибирати його для регулярного відпочинку", — пояснює він.

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Крім того, падіння популярності анексованого Сімферополя помітили і в інших агентствах. За даними Biletix, продажі авіаквитків за цим напрямом на літо скоротилися на 7,5% при подорожчанні середнього чека на 23%, до 10,8 тис. руб. Але ситуація може змінитися, враховуючи, що ринок зараз характеризується невеликою глибиною бронювання, уточнюють у компанії. В DaTravel.com помітили падіння попиту на Сімферополь на 2%. На думку аналітиків компанії, популярність напряму знизилася на тлі зростання попиту серед росіян на курорти ближнього зарубіжжя.

Як розповів гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін: "До кінця сезону ми можемо побачити сумарне зростання потоку на 20-25%".

При цьому він вважає, що вже в цьому році анексований Крим у будь-якому випадку дійде до власної межі зростання: на півострів приїдуть 5,8-6 млн осіб, більше регіон прийняти за літній сезон в принципі не зможе через місткість готельного фонду. Уповільнення зростання попиту Сергій Ромашкін пов'язує з подорожчанням авіаквитків.

Як відомо, великі надії на зростання туристичного попиту на окупований Крим у цьому році російські чиновники пов'язували з встановленим в кінці 2015 мораторієм для туроператорів на продаж путівок до Туреччини і закриттям прямих перельотів в Єгипет.

Але, за оцінками Сергія Ромашкіна, переорієнтуватися на російські курорти готові не більше 20% туристів з РФ, які раніше вибирали ці напрямки, так і в цьому випадку мова йде переважно про Сочі, де "пропонується такий же рівень сервісу".