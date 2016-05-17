Одеса позбулася останнього пам'ятника Іллічу (фото)
12:39, 17 травня 2016Суспільство
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В Одесі у парку Савицького (колишній парк Ленінського комсомолу) у рамках закону про декомунізацію зносять 10-метровий пам'ятник Іллічу.
Це останній пам'ятник Леніна на території Одеси / 1tv.od.ua
Про це повідомляє "Первый городской".
На місці працюють два крани і вантажівка. Працювати почали ще зранку.
Поки що за допомогою баштового крана монумент розбирають на 7 складових блоків.
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Це останній пам'ятник Іллічу на території Одеси.
Додамо, в парк Савицького монумент було перенесено в 2006 році з Куликового поля.
Фото: 1tv.od.ua
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