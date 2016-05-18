Сьогодні Україна згадує жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день 1944 року НКВС почало висилати корінний народ з Криму до Середньої Азії.

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Влада стверджувала, що деякі кримські татари співпрацювали із нацистською Німеччиною. У 1989 році Верховна Рада СРСР назвала депортацію злочинною. А 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом, а день, коли вона почалась – 18 травня – проголосила Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Сьогодні в Україні заплановано кілька масових заходів у пам'ять про жертв геноциду.

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Опівдні вся країна пом'яне загиблих хвилиною мовчання. В зазначений час всі українські телевізійні канали і радіостанції передають спеціальний сигнал в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. По завершенні хвилини мовчання мають увімкнутися клаксони автомобілів.

В Києві вранці біля будівля Київського національного інституту ім. Т.Г. Шевченка молодь створить живу інсталяцію у вигляді кримськотатарського прапора.

На Майдані Незалежності заплановано мітинг пам'яті жертв геноциду.

Ввечері в Національній опері України відбудеться концерт-реквієм. У ньому візьмуть участь перші особи країни та лідери кримськотатарського народу. Також будуть присутні громадські та політичні лідери, глави дипломатичних місій іноземних держав в Україні, представництв міжнародних організацій, культурні та наукові діячі, керівники релігійних організацій.

Як відомо, "влада" окупованого нині Росією Криму заборонила проводити масові жалобні заходи в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, які були заплановані Меджлісом на 18 травня.

Проте, як закликав голова забороненої наразі в Росії організації кримських татар, Рефат Чубаров, об 11:45 вони мають зібратися у встановлених за місцем проживання в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу пам'ятних каменів, меморіальних дощок, а також інших місць, пов'язаних із катастрофою 18 травня 1944 року. Там відбудеться молитва за загиблими і померлими в ході депортації і в вигнанні.

При цьому окупаційна "влада" Криму запланувала покладання квітів до пам'ятних місць, а в Сімферополі акцію "Запали вогонь у своєму серці".