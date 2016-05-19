Українського релігієзнавця Козловського в ОРДЛО збираються судити за шпіонаж - Геращенко

Про це повідомила за результатами сьогоднішньої зустрічі гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що представники ОРДЛО обіцяли до сьогодні надати інформацію про Козловського, якого було затримано у Донецьку 27 січня 2016 року.

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«Сьогодні вони заявили, що історика затримали ...за шпіонаж, проти нього порушено кримінальні справи, і буде суд. І плювати ОРДЛО на всі звернення щодо негайного звільнення літньої людини, історика», - написала Геращенко.

Так само, за її інформацією, ОРДО обіцяли надати інформацію про утримуваного ними співробітника ООН.

«Відповідь - теж «феєрична». Її мають знати всі гуманітарні організації: співробітника ООН затримано «за злочини, які він вчинив до 2014 року, коли ще не був представником ООН»... Цікаво, за яким законодавством і кодексом? РФ? Фантастичних вигаданих «республік»?», - зауважила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня Геращенко передала представникам терористів вимогу від українських освітян і науковців звільнити відомого релігієзнавця І.Козловського.

16 березня уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях заявила, що в заручниках на території РФ і окупованих районах Донбасу утримуються 124 громадянина України, 693 вважаються зниклими безвісти.