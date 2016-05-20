Гройсман: необхідно прибрати бюрократію з освіти

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Система бюрократії в освіті є просто нереальною, ми ставимо пріоритетом дебюрократизацію освіти", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що така кількість інструкцій та журналів, які заповнюються вчителями і викладачами в освітніх установах, не потрібно. Разом з тим, другим пріоритетом у реформуванні системи освіти стане розвиток системи закладів дошкільної освіти.

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"Наше завдання спільно з місцевими органами влади будувати систему дошкільної освіти та забезпечити дітей можливістю відвідувати дитячі садки", - додав Гройсман.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів, коли представить план дій уряду. Зокрема, за його словами, план дій його уряду буде презентовано 26 травня і тоді ж прийнятий.