Депутати хочуть перейменувати аеропорт "Бориспіль"

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про присвоєння імені Івана Мазепи міжнародному аеропорту "Бориспіль" (№4700).

Самого тексту проекту постанови на сайті парламенту наразі немає. Читайте такожРада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро Його авторами є позафракційні депутати, зокрема, "свободівці", а також представники фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Радикальної партії", "Батьківщини" та "Самопомочі".

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