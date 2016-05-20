Депутати хочуть перейменувати аеропорт "Бориспіль"
11:38, 20 травня 2016Суспільство
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У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про присвоєння імені Івана Мазепи міжнародному аеропорту "Бориспіль" (№4700).
Депутати пропонують присвоїти міжнародному аеропорту "Бориспіль" ім'я Івана Мазепи / taxoport.com
Самого тексту проекту постанови на сайті парламенту наразі немає.
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Його авторами є позафракційні депутати, зокрема, "свободівці", а також представники фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Радикальної партії", "Батьківщини" та "Самопомочі".
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