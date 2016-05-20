Cправа одного з ватажків "ЛНР" Корсунського перебуває на завершальному етапі - СБУ

Справа обвинувачуваного у причетності до терористичної організації «ЛНР» Сергія Корсунського перебуває на завершальному етапі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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«Стосовно справи Корсунського - 10 травня суд продовжив йому термін тримання під вартою. І я думаю, що вона буде на завершальному етапі», - сказала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, Корсунський брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Луганську навесні 2014 року, був правою рукою колишнього головного терориста «ЛНР» Валерія Болотова.

На початку лютого цього року його було затримано.

Корсунський підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Новину уточнено на прохання прес-центру СБУ.