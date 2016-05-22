Російські журналісти обманом потрапили в будинок до батьків Джамали в окупованому Криму

Про це розповіла сама співачка на брифінгу перед концертом у Львові, передає Лига.Новости.

Співачка розповіла, що в будинок її батьків прийшла пара і сказала, що вони від родичів. "Мама постелила їм, дала їжу, а вони записували їхню розмову, і це виявилася "Комсомольская правда" Росії, яка сказала, що "ми побували в гостях у родичів Джамали", - розповіла співачка.

Читайте такожПорошенко вважає успіх Джамали на "Євробаченні" перемогою над злом

"І коли вже вранці мама дізналася, що вони ніякі наші не знайомі, і вони не від наших родичів, було просто огидно, коли так низько падає журналіст. Мені за них (батьків - Ред.) трохи тривожно, щоб люди їх не обманювали", - поділилася Джамала.

Напередодні співачка сказала, що її батьки в окупованому Криму відмовляються спілкуватися з російськими пропагандистами.

Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" з піснею "1944". Порошенко присвоїв співачці почесне звання народної артистки України.