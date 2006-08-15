Погода до кінця тижня

До кінця тижня в Україні буде сухо і спекотно.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 16 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці у східних областях місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень - 24-29°; в Карпатах вночі - 6-11°, вдень - 10-15°; у східній та південній частинах вночі - 19-24°, вдень - 30-35°, місцями - до 37°.

17-18 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 18 серпня у західних областях окремі невеликі короткочасні дощі. Вітер східний, у західних областях - південно-західний, 3-8 м/с. Температура у південних, східних областях та в Криму вночі - 16-21°, на узбережжі морів - до 24°, вдень - 28-33°; на решті території вночі - 12-17°, вдень - 25-30°, 18 серпня в західних областях - 21-26°.

19-20 серпня переважно без опадів, лише в західних, а 20 серпня і в північних областях - місцями короткочасний дощ, гроза. Температура суттєво не зміниться, лише вдень 20 серпня в західних та північних областях знизиться до 23-28°.

У Києві та області 16 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі - 14-16°, вдень - 26-28°; по області вночі - 11-16°, вдень - 24-29°.

17-18 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 25-30°.

19-20 серпня переважно без опадів, лише вдень 20 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі - 13-18°; вдень 19 серпня - 26-31°, 20 серпня - 23-28°.