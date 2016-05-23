На Львівщині затримали українця, який віз із Польщі півтонни сиру та кави
12:56, 23 травня 2016Суспільство
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У Львівській області митники виявили у громадянина України партію сиру "Брі" і каву Lavazza, які він намагався контрабандним шляхом ввезти з Польщі на територію України.
Українець віз з Польщі півтонни сиру та кави / Прес-служба Львівської ДФС
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, 22 травня у пункті пропуску "Шегині - Медика" під час митного контролю легкового автомобіля працівники митниці виявили у багажнику та салоні 340 кг сиру "Брі", 84 кг кави в зернах і 155 кг меленої кави Lavazza, які намагався ввезти на територію України 34-річний житель Хмельницької області через смугу руху "зелений коридор".
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За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України, товар вилучено, його вартість встановить експертиза.
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