На Львівщині затримали українця, який віз із Польщі півтонни сиру та кави

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, 22 травня у пункті пропуску "Шегині - Медика" під час митного контролю легкового автомобіля працівники митниці виявили у багажнику та салоні 340 кг сиру "Брі", 84 кг кави в зернах і 155 кг меленої кави Lavazza, які намагався ввезти на територію України 34-річний житель Хмельницької області через смугу руху "зелений коридор".

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За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України, товар вилучено, його вартість встановить експертиза.