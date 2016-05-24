У Дніпрі військовий оркестр зіграє класику рок-музики

Про це на прес-конференції повідомив керівник оркестру Держспецтрансслужби України Богдан Задорожній, передає 056.ua.

"Чим відрізняється наш колектив від інших оркестрів? Перш за все, тим, що його учасники – молоді люди, максимальний вік яких досягає 28 років. Всі вони заряджені енергією, яка дозволяє їм виконувати різні трюки під час виконання музичних творів", - повідомив Задорожній.

Читайте також"Летять букви": на в'їзді в місто Дніпро зрізають букви старої назви, місцеві жителі викликали поліцію (фото)

"У нашому виступі величезний наголос ми робимо на шоу. В репертуар оркестру входять відомі твори таких груп, як Deep Purple, Queen, Bon Jovi, Offspring, а також наші українські найбільш популярні твори. В рамках концерту ми плануємо продемонструвати близько 70% нашої програми", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині можуть з'явитися нові туристичні маршрути.