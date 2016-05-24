Савченко заборонила подавати прохання про помилування (лист)

Про це адвокат льотчиці Марк Фейгін повідомив у Twitter.

"Надя заборонила подавати прохання про помилування. Я спробую її переконати і отримати згоду. Заради її свободи", - написав він.

Надя запретила подавать прошение о помиловании. Я попытаюсь её переубедить и получить согласие. Ради её свободы. pic.twitter.com/u5JD9sjgph — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 травня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

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Президент Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.