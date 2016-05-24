Самовідвід присяжних по справі екс-беркутівців – саботаж чи крок відчаю?

На сьогоднішньому засіданні Святошинського районного суду столиці, де розглядається справа екс-беркутівців, які підозрюються у вбивстві 48 євромайданівців у лютому 2014 року, всіх ошелешила звістка – присяжні повним складом заявили про самовідвід.

Причина цього демаршу більш ніж банальна – мізерна винагорода, що отримують присяжні від держави за участь у судових засіданнях. За словами самих бунтівників, вона складає від 40 до 60 грн за засідання. При цьому деякі з присяжних зауважили, що навіть цих грошей вони ще не бачили за майже рік участі у цій справі. Також вони нарікали, що держава не компенсує їм проїзд з дому до суду. Всі п’ятеро заявили, що, працюючи за такі смішні гроші, можуть дати привід громаді підозрювати їх в упередженості, а один навіть сказав, що його можуть вважати… несповна розуму. Мовляв, при здоровому глузді ніхто на такі гроші не працюватиме.

Як не дивно, але всі сторони процесу – і адвокати родичів Небесної сотні, і захисники екс-міліціонерів, і навіть прокурори – підтримали «заколот» присяжних. В тому сенсі, що отримувати пару десятків гривень за участь у судовій справі, що триває понад рік, - це не вписується в жодні рамки пристойності. Втім, очевидно, несподіванка з поведінкою присяжних не стала сюрпризом для професійних суддів. Головуючий у засіданні суддя Сергій Дячук вже двічі публічно піднімав питання невиплати винагороди присяжним і її нікчемного розміру в цілому... Як бачимо – безрезультатно.

Як не дивно, але всі сторони процесу – і адвокати родичів Небесної сотні, і захисники екс-міліціонерів, і навіть прокурори – підтримали «заколот» присяжних

Але тут є і зворотна сторона медалі. Присяжні збунтувалися якраз в день, коли суд, після півторарічної підготовки, нарешті розпочав розгляд справи по суті. Саме сьогодні, 24 травня, було затверджено графік допиту потерпілих, свідків, обвинувачуваних, вивчення доказів. До того ж, присяжним ніхто не обіцяв золоті гори, коли вони, власне, погодилися бути присяжними. А нинішній їх аргумент, що вони «наймалися» на таку-то кількість засідань на тиждень, а насправді мають більшу – не серйозний. Як і закид, що, не беручи участі у суді, вони би у цей час заробили б більше на іншій роботі. Як кажуть – бачили очі, що купували…

Окрім того, більшість присяжних по цій справі – колишні правоохоронці, нині – пенсіонери. Тобто, їх участь у суді – явно не єдиний їхній заробіток. Все це не може не викликати підозри, що демарш присяжних узгоджено або з захистом екс-беркутівців, або, можливо, і з українськими політичними «вигнанцями». Наприклад, один з таких, Віктор Янукович – дуже хоче бути свідком у названій справі…

В цій ситуації – хто може дати гарантії, що присяжних не простимулювали до зробленого ними кроку?.. Адже у разі, якщо до п’ятниці, 27 травня, присяжні не передумають, суду доведеться весь процес починати з початку – з читання обвинувального акту у майже 400 сторінок.

В цій ситуації – хто може дати гарантії, що присяжних не простимулювали до зробленого ними кроку?

Та навіть це – півбіди. Біда ж у тім, що нових присяжних має запропонувати Київрада, а їх кандидатури – прийняти всі учасники процесу. Тобто, історія може затягнутися навіть на півроку і більше.

Проте, крайнім у цій історії все ж вбачається суд. Вірніше, його керівні органи - Верховний суд і Державна судова адміністрація. Адже їм чудово відомо про справді смішні гроші, які пропонують присяжним за роботу в усіх судах. Однак ні ВСУ, ні ДСА жодного разу «не почухалися», щоб ситуацію змінити. Натомість, керівні органи судової гілки влади дуже хвилює «тиск на суд» з боку громадськості й обмеження пенсій суддям у відставці… десятьма з гаком тисячами гривень. З приводу останнього нині в Конституційному суді навіть справа розглядається за зверненням Верховного суду.

Але це вже трошки інша історія...

Дмитро Хилюк