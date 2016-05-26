Адвокат про звільнення Савченко: українські ЗМІ не усвідомлюють тієї ролі, яку зіграли

Таку думку він висловив під час прес-конференції у Києві в четвер.

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"В першу чергу я хотів би подякувати українській пресі. Українські ЗМІ, ви просто не розумієте навіть до кінця тієї ролі, яку ви зіграли. А я її розумію, тому що у мене є з чим порівняти. Я порівнюю з російськими ЗМІ. В Росії немає чесних і незалежних ЗМІ", – цитує Фейгіна "Українська правда".

Адвокат заявив, що завдання адвокатів полягало в тому, щоб політики найвищого рівня мали можливість натиснути на президента Володимира Путіна.

Загалом, на його думку, українська держава впоралася із завданням її звільнення.

Також Фейгін нагадав, що 27 травня відбудеться їх прес-конференція, але вже із Надією Савченко о 12.00.

Нагадаємо, Надія Савченко повернулася в Україну у середу.