Через деякий час весь напис "Дніпропетровськ" продадуть на аукціоні, повідомив місцевому сайту "Днепр вечерний" заступник мера Дніпропетровська Михайло Лисенко.

При цьому дата і час аукціону поки невідомі.

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"Я думаю, що правильно буде продати весь напис цілком. Навряд чи хтось захоче купити "петровськ". Краще повністю - "Дніпропетровськ". Але це вже після того, як офіційно внесуться зміни в топографічні назви. Тоді ми плануємо провести конкурс на найкращий дизайн та виготовлення стели. І тоді вже демонтуємо і продамо всі літери", - розповів Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, зрізати літери зі стели комунальники почали 23 травня. При цьому тоді місцеві жителі викликали 3 патрулі, коли помітили "діяльність" поблизу стели.

Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня в рамках декомунізації.