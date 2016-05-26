"Дніпропетровськ" продадуть на аукціоні
Міська влада демонтувала частину напису "Дніпропетровськ" на в'їзді у місто. Прибрали "Петровськ", залишили "Дніпро".
Через деякий час весь напис "Дніпропетровськ" продадуть на аукціоні, повідомив місцевому сайту "Днепр вечерний" заступник мера Дніпропетровська Михайло Лисенко.
При цьому дата і час аукціону поки невідомі.
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"Я думаю, що правильно буде продати весь напис цілком. Навряд чи хтось захоче купити "петровськ". Краще повністю - "Дніпропетровськ". Але це вже після того, як офіційно внесуться зміни в топографічні назви. Тоді ми плануємо провести конкурс на найкращий дизайн та виготовлення стели. І тоді вже демонтуємо і продамо всі літери", - розповів Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, зрізати літери зі стели комунальники почали 23 травня. При цьому тоді місцеві жителі викликали 3 патрулі, коли помітили "діяльність" поблизу стели.
Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня в рамках декомунізації.