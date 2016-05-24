На Дніпропетровщині завершено процес декомунізації – ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.

«Міста та райони Дніпропетровщини позбулися Пролетарських, Більшовицьких та Комуністичних вулиць. Декомунізація в області завершилась. Перейменовано понад 4,1 тис. вулиць, провулків та скверів», – зазначив Резніченко.

Протягом 9 місяців міста та райони області самостійно перейменували понад 3,5 тис. вулиць, демонтували майже 230 пам’ятників та радянських символів, розташованих на будинках. Наразі продовжуються роботи з демонтажу ще майже 10 пам’ятних знаків.

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У лютому 2016 року, згідно з законом про декомунізацію, повноваження перейшли до облдержадміністрації, де створили спеціальну робочу групу з істориків та краєзнавців. Вони перейменували ще 530 вулиць, яким міста та райони не дали нових назв самостійно. Найбільше їх було у Кривому Розі – понад 250.

Нові назви пропонували члени робочої групи. Щодо остаточних варіантів – радилися з мешканцями.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Постанова набуває чинності з дати її прийняття.