Російська омбудсменка запропонувала Україні забрати засуджених з Криму
Київ не забирає своїх засуджених, які перебувають у аннексованому Криму, заявила журналістам уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.
Омбудсмен зазначила, що підстав для утримання їх у колоніях на території Росії немає. Москалькова додала, що вважає важливим відправити всіх українців "додому", передає РИА Новости.
"Це питання гуманізму, соціалізації і просто законності з точки зору утримання засуджених", — сказала омбудсмен.
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Москалькова також поскаржилася, що вона нібито отримує чимало "дуже різких" листів від своїх українських колег, у яких міститься "антиросійська риторика".
Відповідаючи на запитання про роботу зі звільнення росіян, засуджених в Україні, Москалькова заявила, що готова реагувати, якщо з'являться "конкретні факти порушення прав"
"Якщо будуть можливості звільнення наших громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі України, будемо вживати всі заходи", — додала омбудсмен.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.