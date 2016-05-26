У Москві аноніми "замінували" посольство України

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в українській дипломатичній місії.

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"О 18.00 до будівлі посольства під'їхали автомобілі російських рятувальних служб - МНС, кінологи і поліція, вони розповыли про надходження анонімного дзвінка про замінування посольства, ці служби простояли близько години біля паркану і поїхали, всередину вони не заходили", - зазначив співрозмовник агентства.