У Москві аноніми "замінували" посольство України
20:52, 26 травня 2016Суспільство
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Дзвінок про мінування виявився хибним.
До посольства під'їхали машини рятувальних служб / УНІАН
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в українській дипломатичній місії.
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"О 18.00 до будівлі посольства під'їхали автомобілі російських рятувальних служб - МНС, кінологи і поліція, вони розповыли про надходження анонімного дзвінка про замінування посольства, ці служби простояли близько години біля паркану і поїхали, всередину вони не заходили", - зазначив співрозмовник агентства.
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