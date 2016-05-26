Луценко розповів подробиці обшуку в Одеській ОДА

Сьогоднішні обшуки відбувались у рамках кримінальної справи за фактом незаконних операцій з відшкодування ПДВ посадовцями Генерального консульства Грузії в Україні у 2012-2013 роках. Про це повідомляють у прес-службі ГПУ.

За словами генпрокурора, слідчі дії проводилися за запитами народних депутатів про перевірку діяльності ряду благодійних фондів, зокрема, і фонду "На благо Одеси". Цей Фонд потрапив під увагу правоохоронців через те, що екс-Генконсул Грузії в Україні Теймураз Нішніанідзе отримав відшкодування ПДВ на суму близько 20 мільйонів гривень.

"В ході обшуків було вилучено достатньо інформації, яка буде використана слідчими СБУ та ГПУ в рамках вищезазначеної справи, а також при розгляді справ про неправомірні дії посадовців у нинішній час", - йдеться у повідомленні.

Також Луценко зазначив, що при проведенні слідчих дій з боку правоохоронних та наглядових органів незаконних дій не здійснювалося. Обшуки проводилися на законних підставах.

Ця справа знаходиться у провадженні СБУ, Генпрокуратура здійснює нагляд за дотриманням законності при проведенні слідчих дій.

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До самого голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі запитань у слідчих не було.

"Вищезазначені слідчі дії в Одесі не мали жодної політичної складової", - підкреслили у ГПУ.

Також Луценко додав, що перевірки щодо діяльності ряду благодійних фондів на території України будуть проведені найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі правоохоронці проводять обшуки в адміністративному будинку обласної державної адміністрації, а також в інших офісах. Обшуки стосуються діяльності одного з радників голови ОДА Нішніанідзе.

Довідка УНІАН. Нішніанідзе - колишній генконсул Грузії в Україні, став позаштатним радником голови Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі в липні 2015 року.