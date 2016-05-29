У Полтаві вандали розбили три меморіальні дошки учасникам АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Три повідомлення про пошкодження меморіальних дошок надійшли до правоохоронців вночі та вранці 29 травня.

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За даними поліції, вандали розбили дошки на будівлі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка (вул. Остроградського, 2), на будівлі школи №38 (вул. Пушкіна, 74) та на будівлі школи №9 (вул. Шведська, 3).

За даними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Начальник Полтавського відділу поліції Олександр Терела запевнив, що «поліція докладе максимум зусиль для встановлення осіб, причетних до скоєння цинічних актів вандалізму».