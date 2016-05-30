У Раді хочуть скасувати три дні "травневих" вихідних для українців

Про це йдеться у законопроекті №4722 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення кількості святкових і вихідних днів)", який був зареєстрований у парламенті, а сьогодні його направили на розгляд профільного комітету.

Також нардепи пропонують скасувати надання додаткового вихідного у понеділок, якщо державне свято припадає на суботу чи неділю. "В Україні зберігається проблема нераціональної кількості вихідних днів, що є неприпустимим у складний економічний період, який також співпадає з часом міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", - вважають у Раді.

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Крім того, у пояснювальній записці наголошується, що в Україні продовжують відзначатися певні свята, "позитивний зміст яких був спаплюжений через проросійську пропаганду". Саму тому, за словами авторів, існує необхідність скорочення переліку святкових днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні в червні буде 11 вихідних з урахуванням християнського свята Трійці та Дня Конституції України, а також традиційних вихідних днів.