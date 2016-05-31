На Одещині вибухнув магазин, є постраждалі

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, НС сталася в місті Білгород-Дністровському.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного відділу ГУНП в Одеській області.

Встановлено, що сьогодні після опівночі невстановлена особа, підійшовши до задньої частини будівлі продуктового магазину, підпалила підсобне приміщення, що призвело до вибуху і пошкодження прилеглих до магазину приміщень. В результаті вибуху тілесні ушкодження отримали дві жінки, які перебували в магазині. Вони госпіталізовані.

Як відзначили у відділі, з місця події фахівцями вибухотехнічного відділу вилучено: пластикову пляшку з характерним запахом паливно-мастильної рідини, фрагменти обпаленої тканини, пластику та поліетилену.

Працівники поліції вживають заходів для встановлення особи, що вчинила підпал.

Що саме вибухнуло, поки не повідомляється. Під час перевірки об'єкта на наявність вибухових пристроїв, вибухових речовин або конструктивно схожих на них предметів не виявлено.

Білгород-Дністровським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.