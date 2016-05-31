В Одесі відновлюють затонулий хвилелом вартістю понад 500 мільйонів гривень

Як повідомили виданню Думська в адміністрації Одеського морського порту, відновлювальні роботи на хвилеломі не припинялися з 2013 року, але проходили у підводній частині. Зараз же біля затонулої частини гідротехнічної споруди встановили сваї, до яких незабаром будуть пришвартуватися плавучі крани.

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Термінал з 2010 року зводиться спільними зусиллями ДП "Одеський морський торговельний порт" та компанії "ГПК-Україна". Об'єкт повинен був складатися з декількох об'єктів, серед яких - хвилелом довжиною 900 метрів. Будував його підрядник - "Маст-Буд", проект розробляв відомий одеський інститут "Чорноморндіпроект". Обидві організації, приватна і державна, освоїли на пару 571 мільйон 640 тисяч гривень, зазначає Думська.

У квітні 2014 року 180-метрова частина хвилелому потонула - в результаті розмиву грунту масивні залізобетонні конструкції опустилися нижче поверхні води. Компанія "Маст-Буд" визнала свою провину і зобов'язалася відновити хвилелом в необхідному вигляді, але, як пише Думская, через два роки компанія "загубилася", і зараз хвилелом відновлює Одеський порт.