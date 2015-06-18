"Нічні вовки" вимагають від польських прикордонників анулювати у паспортах печатки про заборону в'їзду

Мотоклуб «Нічні вовки» подав позов проти прикордонної служби Польщі за відмову пустити в країну деяких учасників мотопробігу Москва — Берлін. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Польське агентство друку.

«Нічні вовки» вимагають визнати дії служби незаконними, анулювати у паспортах печатки про заборону в'їзду, відновити візи, а також компенсувати витрати.

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«Якщо Варшавський суд не задовольнить позов, то ми подамо апеляцію. Якщо і це не спрацює, тоді ми звернемося у Європейський суд з прав людини у Страсбурзі», — заявив представник клубу Сергій Ухтинський.

За його словами, не всі мотоциклісти прямували в Берлін, серед них були і ті, хто їхав до Чехії на чемпіонат світу з хокею. «У них були оплачені готелі, куплені квитки на матчі. Ще кілька людей збиралися в Італію та Іспанію. Вони теж зазнали фінансових втрат», — уточнив Ухтинський, додавши, що «Нічні вовки» також вимагали компенсувати моральну шкоду.

Нагадаємо, про своє рішення звернутися до Варшавського суду «Нічні вовки» оголосили 18 травня. Вони повідомили, що підготували необхідні документи і передали їх адвокатам. Як зазначив представник мотоклубу, польська влада пояснила відмову у в'їзді загрозою для Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, також слідом за владою Польщі, уряд Німеччини попередив про заборону в'їзду в країну членам байкерського клубу "Нічні вовки".

В заяві вказується на можливі загрози для суспільної безпеки і порядку в Німеччині". А якщо існує припущення щодо таких загроз, "ми маємо право і обов'язок вжити всіх необхідних засобів, щоб адекватно протистояти цим ризикам".

До таких засобів представники міністерств віднесли "перешкоджання іноземцям у в'їзді до Німеччини, а також "адекватні поліцейські сили в Німеччині". Зокрема, наголошується в заяві, візи, отримані шляхом надання неправдивих даних, будуть анульовані.

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Довідка УНІАН. "Нічні вовки" відкрито підтримують політику Володимира Путіна. Президент Росії навіть отримав від них на пам'ять шкіряну куртку з емблемами клубу і в 2009 році проїхав на чолі колони мотоциклістів в Новоросійську.

Залдостанов на прізвисько "Хірург", вважається приятелем Путіна, і багато разів організовував зустрічі президента з байкерами.

Під час анексії Криму "Нічні вовки" з'явилися на півострові з російськими прапорами. Так звані байкери патрулювали дороги і охороняли зайняті "зеленими чоловічками" будівлі. У пропагандистському фільмі "Крим. Шлях на батьківщину", показаному в першу річницю анексії Криму, повідомлялося також, що "Нічні вовки" викрали і утримували одного з українських військових командирів.