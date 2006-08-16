Коломойський виграв суд у Роднянського

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням задовольнив в повному обсязі позовні вимоги Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання права його власності на частку в статутному фонді телеканалу “1+1” у розмірі 70% статутного фонду. Про це УНІАН повідомив представник інтересів І.КОЛОМОЙСЬКОГО в суді адвокат В’ячеслав КАРТАШОВ.

За його інформацією, дане рішення винесено сьогодні, 16 серпня.

В.КАРТАШОВ висловив припущення, що представники відповідача (почесного президента телеканалу “1+1” Олександра РОДНЯНСЬКОГО – УНІАН) оскаржать дане рішення суду в апеляційній інстанції. “Ми готові до цього, і, впевнений, доведемо й там правомірність вимог позивача”, - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ минулого року подав позов до Печерського районного суду м. Києва про визнання права його власності на 70% частку в статутному фонді телеканалу “1+1”.

Він також просив суд зобов`язати канал “1+1” внести зміни в засновницький договір статуту товариства про те, що він є учасником ТОВ "ТРК «Студія "1+1" і власником частки в розмірі 70% статутного фонду, а також зобов’язати Печерську районну в місті Києві держадміністрацію зареєструвати ці зміни в державному реєстрі. Проте пізніше ці позовні вимоги були зняті.

Відповідачем у даній справі виступив почесний президент телеканалу “1+1” О.РОДНЯНСЬКИЙ.