У Чехії затримано п'ятьох українців за підозрою у підробці документів

П’ятьох із цієї організованої групи, громадян України, суд узяв під варту, йдеться в повідомленні Відділу боротьби з організованою злочинністю поліції Чехії, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що організована група підробляла паспорти, громадянські і водійські посвідчення Литви й розповсюджувала ці підробки в самій Чехії й інших країнах, як правило, серед іноземців із третіх країн, що не мали права на перебування в Європейському союзі.

Читайте такожЧехія збільшує штат співробітників у консульствах в Україні

Операцію затримання здійснили 18 травня одночасно у Празі та ще п’яти містах Чехії. Десять затриманих «із країн колишнього СРСР» віком від 28 до 46 років були офіційно звинувачені в підробці державних документів і пособництві в нелегальному перебуванні на території країни. П’ятеро українців, що були у складі цієї групи, чекатимуть на суд під вартою. Якщо вина затриманих буде доведена, їм може загрожувати позбавлення волі на термін до 10 років.

Крім того, повідомила поліція, в ході операції було затримано ще сім іноземців, які перебували в Чехії нелегально саме з підробленими цією групою литовськими документами.

Детективи Відділу боротьби з організованою злочинністю поліції Чехії працювали над справою два роки, мовиться в повідомленні.