Скандальний посол України в Чехії йде у відставку - ЗМІ

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко, передає "Українська правда".

За його даними, посол написав заяву без будь-яких консультацій з міністерством закордонних справ України.

У свою чергу в МЗС заявили, що не коментують кадрові питання.

Читайте такожУ Берліні відповіли на критику посла України на адресу уряду НімеччиниРаніше ЗМІ повідомляли, що у 2014 році спробу звільнити екс-радника президента-втікача Януковича, звинуваченого у співпраці з терористами, здійснив посол України в Чехії Борис Зайчук.