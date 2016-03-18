Скандальний посол України в Чехії йде у відставку - ЗМІ
14:20, 18 березня 2016Політика
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Скандальний посол України в Чехії Борис Зайчук написав заяву про відставку.
Зайчук написав заяву про відставку / Фото УНІАН
Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко, передає "Українська правда".
За його даними, посол написав заяву без будь-яких консультацій з міністерством закордонних справ України.
У свою чергу в МЗС заявили, що не коментують кадрові питання.
Читайте такожУ Берліні відповіли на критику посла України на адресу уряду НімеччиниРаніше ЗМІ повідомляли, що у 2014 році спробу звільнити екс-радника президента-втікача Януковича, звинуваченого у співпраці з терористами, здійснив посол України в Чехії Борис Зайчук.
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