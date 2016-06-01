У Дніпрі на "Океан Ельзи" поскаржилися в поліцію

12:48, 01 червня 2016
Суспільство
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У Дніпрі на український гурт "Океан Ельзи" поскаржилися до поліції.

Океан Эльзы / twitter.com/MJanukonis

Мешканка Дніпра була незадоволена гучним концертом "Океану Ельзи" і закликала поліцію вирішити її проблему.

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Лідер гурту Святослав Вакарчук відреагував на це, закликавши прихильників приходити на концерт вчасно.

"Дорогі наші шанувальники: приходьте на концерт вчасно, навіть завчасно. Так ми зможемо почати раніше і закінчити не пізно", - написав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що відомий український гурт "Океан Ельзи" 17 травня відіграв безкоштовний концерт у Маріуполі Донецької області. Послухати виступ музикантів зібралися близько 30 тисяч глядачів.

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