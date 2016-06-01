Поліція зібралася знищити 11 тисяч вилучених в Одесі контрафактних велосипедів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, понад 11 тис. контрафактних велосипедів «будуть реалізовані у встановленому законом порядку».

Читайте такожОдеський "Правий сектор" пропонує обміняти двох росіян - фігурантів "справи 2 травня" на Карпюка і Клиха

«Представник одного з великих підприємств, звернувся в поліцію з заявою, про те, що на території міста знаходиться підроблена продукція його фірми», - відзначили у відділі. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження було доведено, що продукція, ввезена під логотипом торгової марки Azimut, є контрафактною і порушує авторські права фірми, яка виробляє товар.

«Тому, згідно з рішенням Приморського суду Одеси, зазначені велосипеди будуть розкомплектовані, деталі велосипедів, на яких є маркування з логотипом фірми, будуть знищені, інша частина продукції буде реалізована в дохід держави в розмірі 614 795 грн», - заявили в главку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, торгова марка Azimut зареєстрована в Україні. У той же час, джерело не змогло відповісти, де саме виробляються велосипеди даної торгової марки.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Приморський районний суд Одеси дозволив поліції переробити на запчастини з наступним продажем 11,4 тис. китайських контрафактних велосипедів вартістю понад 17 млн грн.

17 травня в поліцію надійшла заява директора ТОВ «Агро ЛТД» - власника торгової марки Azimut - про факт поставки невстановленими особами з Китаю в Одеський морський торговий порт контрафактного товару велосипедів з незаконним використанням вказаної торгової марки.