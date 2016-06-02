МЗС України вводить систему зі спрощення оформлення віз для іноземців

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС на сторінці у Facebook. «1 червня Міністерством закордонних справ розпочато впровадження в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза». 10 закордонних дипломатичних установ України та оперативний відділ Департаменту консульської служби МЗС у міжнародному аеропорту «Бориспіль» вже здійснюють оформлення українських віз засобами згаданої системи», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожІндонезія скасувала візи для українців

У відомстві зазначають, що «нововведення спрямоване на створення прозорих і доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур та забезпечення дієвого контролю за видачею віз українськими консулами».

Зокрема в посольствах України в Австралії, В’єтнамі, Ізраїлі, Малайзії, Молдові, Польщі, США, Франції, РФ та в Генконсульстві у Шанхаї іноземці вже можуть зареєструвати візове клопотання он-лайн і призначити дату подачі документів у дипломатичній установі України без необхідності очікування в живій черзі.

До кінця цього року планується запровадження нового порядку оформлення українських віз у всіх дипломатичних установах України за кордоном.

Поряд з цим, МЗС завершує роботу над внесенням змін до візового законодавства, спрямованих на створення максимально сприятливих умов оформлення віз для іноземців, які планують в’їхати в Україну.