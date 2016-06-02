У прокуратурі розповіли подробиці вбивства адвоката Лойка

Про це повідомляє "Сегодня".

Як розповів начальник відділу облпрокуратури Максим Саксонов, в рамках досудового розслідування вдалося встановити, що двоє чоловіків змовилися, щоб вбити й пограбувати юриста. Причому один із злочинців був знайомий з Лойком і не раз бував у нього в гостях.

В результаті спільники домовилися про зустріч зі своєю жертвою. І під час розмови знайомий схопив адвоката за шию і почав душити, у той час як його спільник тримав за руки нещасного. Згідно з висновками судмедекспертів, причиною смерті Віктора Лойка став гострий розлад кровообігу, викликаний через стискання шиї.

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За даними звинувачення, скоївши вбивство, злочинці обшукали квартиру та вкрали гроші, прикраси, техніку на загальну суму 350 000 грн. Невдовзі одного із зловмисників — 37-річного чоловіка знайшли мертвим в Одесі: при ньому були ювелірні вироби, які належали Лойку. Що ж стосується його спільника, 25-річного іноземця вдалося затримати в Києві, і зараз він знаходиться під вартою без права внесення застави.

За умисне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою хлопцеві загрожує довічне ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування.