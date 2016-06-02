Мешканці Дніпра першими в Україні зможуть оцінити роботу патрульних за допомогою мобільного додатка

16:30, 02 червня 2016
Суспільство
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Із серпня жителі Дніпра зможуть давати оцінку роботі патрульних за допомогою мобільного телефона.

Днипро, Днепропетровск / Фото УНИАН

Про це повідомили співробітники управління патрульної поліції Дніпропетровська, передає місцевий сайт 056.

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Зазначається, що команда науково-інженерного центру розробила програму "Моя поліція" - це безкоштовний мобільний додаток, який встановлюється на смартфони і дозволяє громадянам брати активну участь у роботі поліції.

Жителі Дніпропетровська будуть першими в Україні, хто зможе протестувати програму.

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