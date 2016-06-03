У Харкові невідомі побили громадського активіста

Пр це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За відомостями поліції, 2 червня о 23:00 до чергової частини Шевченківського відділення поліції в місті Харкові надійшло повідомлення про те, що на вулиці Малоджанкойській невідомі напали на чоловіка.

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Правоохоронцям 31-річний потерпілий пояснив, що він повертався додому, несподівано почув, що хтось біжить за ним, а коли повернувся, побачив двох невідомих. Чоловіки без пояснень накинулися на нього та почали бити.

У потерпілого лікарі діагностували черепно-мозкову травму, забиття грудної клітини та нирок. На даний час чоловік перебуває у лікарні.

На даний момент вирішується питання щодо кваліфікації статті, за якою дана подія буде внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.