У Львові відзвітували щодо стану з вивезенням відходів

У Львові працюють 5 компаній, які вивозять сміття з міста, станом на сьогоднішній день перенагромадження відходів не спостерігається.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як наголошується в повідомленні, вивезення відходів здійснюють компанії: "Аве Львів", "Спецкомунтранс", "Спецавтотранс", "Санком-Львів" і "ДВ Екосвіт". З усіх майданчиків сміття вивозиться щодня, з деяких, де є значне накопичення, протягом доби сміття вивозиться по 2-3 рази.

Станом на ранок 3 червня, на "гарячу лінію" міста надійшло дві скарги городян щодо перенагромадження сміття – на проспекті Чорновола, 67, і на вул. Окуневській, 3.

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Загалом, у Львові є 881 контейнерний майданчик, на яких встановлено 3785 контейнерів для загального збору відходів і 1858 контейнерів для роздільного збору сміття (пластику, скла, паперу).

У той же час, у міськраді не повідомляють, куди вивозять відходи з Львова.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання утворився зсув сміття, під яким опинилися троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Пошуки 4-ї особи тривають.

31 травня сільська рада села Великі Грибовичі Жовківського району на позачерговій сесії ухвалила рішення про закриття полігону твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі з 1 червня.