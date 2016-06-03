Журналістам в Україні нічого не загрожує – президент
17:03, 03 червня 2016Суспільство
408 0
Журналістам в Україні нічого не загрожує.
Порошенко заявив, що журналісти поза небезпекою в Україні / zn.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив президент України Петро Порошенко.
Читайте такожВ ОБСЄ сподіваються, що винних у "зливі" "Миротворця" притягнуть до відповідальності
«Журналістам в Україні нічого не загрожує. Я ще раз дякую вам, щоб це повторити. Відповідні інструкції мною надані і керівництву спецслужб, і іншим правоохоронним органам», - запевнив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter