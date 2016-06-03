Журналістам в Україні нічого не загрожує – президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив президент України Петро Порошенко.

Читайте такожВ ОБСЄ сподіваються, що винних у "зливі" "Миротворця" притягнуть до відповідальності

«Журналістам в Україні нічого не загрожує. Я ще раз дякую вам, щоб це повторити. Відповідні інструкції мною надані і керівництву спецслужб, і іншим правоохоронним органам», - запевнив президент.