Журналістам в Україні нічого не загрожує – президент

17:03, 03 червня 2016
Суспільство
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Журналістам в Україні нічого не загрожує.

zn.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив президент України Петро Порошенко.

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«Журналістам в Україні нічого не загрожує. Я ще раз дякую вам, щоб це повторити. Відповідні інструкції мною надані і керівництву спецслужб, і іншим правоохоронним органам», - запевнив президент.

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