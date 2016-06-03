На Донеччині завершилась декомунізація - Жебрівський

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський.

"Тільки що підписав розпорядження про перейменування всіх комуняцьких назв вулиць на людські. ( до яких не дійшли руки в місцевих рад ). Процес декомунізації на Донеччині, де є контроль української влади, завершено", - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служб ДонОДА, 3 червня останні міста, райони і селища області надали Донецькій облдержадміністрації інформацію про перейменування об’єктів топоніміки. Ті вулиці, назви яких сесіями міських і селищних рад не були змінені в установлений термін, Жебрівський перейменував власним розпорядженням №415.