На Одещині до подвір'я громадського активіста кинули гранату

Про це УНІАН повідомив сам Лихвар.

За його словами, 3 червня о 23.45 у дворі його житлового будинку прогримів вибух.

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«Люди, що знаходилися в будинку, в тому числі і я, злякалися... Потім сусіди сказали, що в цей час бачили проїжджаючу темну іномарку. Приїхали поліцейські, провели обстеження місця події. За попередніми даними, невідомі кинули в наш двір світло-шумову гранату», - розповів Лихвар. В результаті пригоди ніхто не постраждав.

Лихвар пов'язує цю подію зі своєю активною громадянською позицією. Зокрема, щодо вирубки 240 дерев, яку було зроблено за вказівкою чиновників сільради.

«У нас два кладовища - старе і нове, на якому щільність поховання не перевищує 15%. Проте, сільрада в квітні прийняла рішення про розширення старого кладовища за рахунок лісосмуги. При розширенні в зоні кладовища виявився водовід. Крім того, при розширенні вирубано 240 дерев, діаметр стовбурів яких - майже 60 см», - пояснив активіст.

За його словами, про цю проблему він неодноразово повідомляв у відповідні інстанції. Лихвар не виключає, що нічний інцидент пов'язаний із цією ситуацією.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області факт того, що сталося підтвердили, але офіційно поки не коментують.