"Непублічна інформація": Матіос повідомив про крадіжку речей з автомобіля сина Луценка

Про це на телеканалі "112 Україна" повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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"Я скажу, те, за що на мене, напевно, буде злий генеральний прокурор, тому що це є непублічною інформацією, але я сьогодні черговий по генеральній прокуратурі. Так от, мене сьогодні розбудили через те, що під будинком було розбито скло в автомобілі і були вкрадені речі з автомобіля сина генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Це було сьогодні вранці", - сказав він.