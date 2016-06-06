В Одесі поліцейські врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Одеси, сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення про те, що на вул. Бочарова 27-річна жінка намагається вкоротити собі віку.

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«Вона поранила себе ножем у живіт і відмовлялася їхати до лікарні», - повідомили у прес-службі.

У відомстві відзначили, що патрульні, які прибули за вказаною адресою, переконали жінку поїхати до лікарні, після чого передали її лікарям швидкої допомоги.

Жінка нічого не сказала поліцейським про причини, що спонукали її до цього вчинку.