Чи очолить донецький представник НАК ”Енергетична компанія України”?

Кабінет Міністрів України своєю постановою призначив президентом Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України” Ігоря ГЛУЩЕНКА, звільнивши з цієї посади Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, найближчим часом відбудеться офіційне представлення нового керівника НАК "ЕКУ" апарату компанії.

І.ГЛУЩЕНКО до цього призначення обіймав посаду генерального директора ТОВ "Східенерго" (м. Донецьк), яке входить до складу "Донбаської паливно-енергетичної компанії" ("ДПЕК"), а до цього – заступника голови правління ВАТ "Донбасенерго".

В свою чергу, в НАК "ЕКУ" і ООО "Східенерго" кореспондентові УНІАН офіційно не підтвердили і не спростували інформацію про призначення І.ГЛУЩЕНКА президентом НАК "ЕКУ".