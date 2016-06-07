У 5 областях України від 30 до 50% керівного складу управлінь поліції не пройшли атестацію - МВС

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив радник міністра внутрішніх справ, керівник однієї із комісій Володимир Філенко.

Читайте такожЄмець: Судова реформа має скасувати спеціалізовані суди та провести ефективну переатестацію суддів

Як повідомив радник глави МВС, за результатами атестації у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Харківській та Полтавській областях звільнено від 30 до 50% керівного складу управлінь поліції. За його словами, більш ніж 20% керівників рекомендовано пройти перевірку на поліграфі. В той же час Філенко стверджує, що значна частина поліцейських написала рапорти, побоюючись, що не пройде переатестацію.

На його переконання, після цього відсоток звільнених може зрости.

«На мою думку, відсоток тих, хто звільняється за власним бажанням, або за рішенням комісії, або ж понижується у посаді – дуже високий. Дехто хотів би звільнити усіх, хто працював раніше у міліції, проте ми не можемо собі дозволити цього, бо маємо керуватися не емоціями, а професійними якостями претендентів», - відзначив Філенко.

Радник міністра додав, що часто громадські активісти з різних областей самі стають на захист працівників поліції, бо, за його словами, вони розуміють, що не потрібно змішувати поняття «люстрація» та «переатестація». Адже лише той факт, що людина працювала при кількох владах, ще не свідчить про її некомпетентність.

«Реформа поліції атестацією не закінчиться. Це важливий, але далеко не останній крок. Під час атестації ми даємо людям шанс, час на виправлення, час на роботу у нових умовах. Паралельно ми готуватимемо та навчатимемо нові кадри», - підкреслив Філенко.

Він додав, що реформа такого масштабу і за участю такої кількості людей проводиться в Україні вперше, однак існує супротив нереформованої судової системи.

Читайте такожРеформування оборонного сектора базуватиметься на стандартах НАТО - Стратегічний оборонний бюлетень

«Наразі суди займають антиреформістську позицію. У них є корпоративна порука, як за свій суддівський корпус, так і за корпоративні зв’язки зі старими працівники міліції. На жаль, у більшості випадків рішення суддів визначено наперед, незалежно від наших зусиль у суді», - зауважив Філенко.

Як повідомляв УНІАН, члени атестаційних комісій, представники громадських організацій ”Автомайдан”, ”Народний тил” та Combat-UA заявили, що процес переатестації працівників поліції перетворився на показуху і відбувається неефективно.

Переатестація працівників Нацполіції розпочалася 18 листопада 2015 року. Вона передбачає написання тесту на загальний рівень аналітичних навичок працівника, професійний тест на знання законів та співбесіду.

7 квітня 2016 р. керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що реформу органів МВС можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників міліції, які не пройшли переатестацію.