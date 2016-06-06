Члени комісій запевняють, що переатестація у МВС перетворилася на показуху

Як передає кореспондент УНІАН, про це громадські активісти заявили сьогодні на брифінгу "Крах процесу атестації поліції. Причини та винні".

"Ми не хочемо надалі виступати ширмою процесу, який, на нашу думку, перетворюється на показуху", - сказав представник волонтерської організації "Combat-UA", член атестаційних комісій Павло Кащук.

Своєю чергою, активіст ВО "Автомайдан", член атестаційних комісій Євген Голубенко повідомив, що від громадських організацій до процесу атестації було залучено понад 30 осіб в різних областях України.

"Працюючи в комісіях, ми виявили певні технічні недоліки цього процесу, про що неодноразово доповідали представникам рекрутингового центру та представникам Національної поліції", - сказав він.

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За словами активіста, після проведення атестації у п’яти областях було взято на цілий місяць паузу. Останніми областями перед тимчасовою зупинкою атестації були Одеська та Миколаївська області. Члени атестаційних комісій сподівалися, що за час паузи будуть усунені технічні недоліки.

"Але після того, як атестація поновилась, ми побачили, що контроль над процесом взяли представники Міністерства внутрішніх справ та представники старої гвардії", - зазначив Голубенко.

Активісти заявляють, що після перерви комісії стали розбалансованими, більшість їхніх членів були представниками МВС, а меншість – представниками громадськості, що не давало змоги впливати на цей процес. Окрім того, відбором останніх в областях почали займатися не фахівці незалежного рекрутингового центру, а представники міністерства.

"Цей процес зараз дуже нагадує процес, коли у прокуратурі був відбір на голів місцевих прокуратур, коли заступники Шокіна (колишнього генпрокурора України – УНІАН) відбирали тотальною більшістю представників місцевих прокуратур. Зараз цей процес відбувається в Національній поліції, коли радники Авакова (глави МВС – УНІАН), до яких немає довіри, відбирають нових поліцейських", - наголосив Голубенко.

Зокрема, він згадав радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайла Апостола, чиє ім’я фігурує у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Також представник ГО "Народний тил", член атестаційних комісій Роман Синіцин зауважив, що йдеться про те, що в атестаційних комісіях відбувся повний реванш на користь старої системи.

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"І те, як відбувається атестація зараз у регіонах після Одеси і Миколаєва, свідчить про те, що реформи як такої не відбувається. На мою особисту думку, – це окозамилювання", - заявив він.

Він пояснив, що це пов’язано з тим, що відсоток звільнених людей зі старої системи критично малий. За його даними, в одній із областей, де відбувається атестація, з 28 осіб керівного складу було звільнено всього одну особу.

Як запевнив член атестаційних комісій Кащук, що офіційної статистики щодо того, скількох правоохоронців зі старої системи було звільнено в результаті атестації поліції, немає.

“Представники наших організацій були у більшості комісій. Тому ми на рівні якогось exit poll можемо мати якусь картинку. Якщо мова йде про Київ, то ті дані, які були у нас, і які ми бачили, вони досить суттєво в рази відрізнялися від офіційних заяв”, - сказав він.

На першому етапі атестації, констатував активіст, комісії першої інстанції звільняли певний відсоток людей - не більше 25% правоохоронців, але апеляційні комісії, або комісії другої інстанції могли поновлювати в органах з їх числа щонайменше половину. Решта міліціонерів, які не пройшли апеляційну комісію, можуть поновитися через суди.

Активісти зазначають, що під час спілкування з міліціонерами, більшість з них вони запитували: скількох міліціонерів колишньої системи треба звільнити, аби система була реформована? найменша цифра, яку називали, – це було 30%, найбільша -90%.

"Тобто, це відкрито сказали самі представники старої системи. Що ми маємо зараз? Звільнення 8, 9, 10%", - сказав Кащук, висловивши думку, що якщо у районному відділку працює приблизно 50 людей, і тільки з них 10% є новими чесними людьми, то за півроку їх "з’їсть" система, що не можна буде вважати справжньою реформою", - аргументував Кащук.

Як повідомляв УНІАН, переатестація працівників Нацполіції розпочалася 18 листопада 2015 року. Вона передбачає написання тесту на загальний рівень аналітичних навичок працівника, професійний тест на знання законів та співбесіду.

7 квітня керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що реформу органів МВС можуть звести нанівець рішення судів про поновлення на роботі працівників міліції, які не пройшли переатестацію.