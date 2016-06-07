Держприкордонслужба повідомила про звільнення з полону бойовиків двох людей

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

Читайте такожЗа два роки війни знайдено чи звільнено з полону 3044 українців

"Учора через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Зайцеве» з неконтрольованої території прослідували 2 особи, які перебували в полоні бойовиків. Зазначених громадян зустрічали представники «Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції» та представники ЗМІ", - стверджується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявляла, що проросійські бойовики утримують у полоні 114 українців.